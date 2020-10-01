В Украине начался осенний призыв в армию

Сегодня, 1 октября, в Украине начался осенний призыв. На срочную службу в октябре-декабре призовут 13 570 юношей.
Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров Украины.
Согласно документу, на военную службу будут призываться годные по состоянию здоровья к военной службе мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, которые не имеют права на освобождение или отсрочку от срочной службы.
Таким образом, из общего количества призывников в Вооруженные силы планируют набрать - 7500 человек, в Государственную специальную службу транспорта - 600 человек, Национальную гвардию - 4970 человек, Госпогранслужбу - 500 человек.
Напомним, Верховная рада ужесточила наказание для граждан, уклоняющихся от срочной военной службы.
Также РБК-Уркаїна ранее писало, что в прошлый призывной период на срочную службу призвали 16 460 украинцев.
Кроме того, в этом году весенняя призывная кампания сместилась из-за пандемии и карантина.