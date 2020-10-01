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В Україні розпочався осінній призов до армії

Четвер 01 жовтня 2020 10:26
В Україні розпочався осінній призов до армії
Фото: військові (zoda.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 1 жовтня, в Україні розпочався осінній призов. На строкову службу у жовтні-грудні призвуть 13 570 юнаків.

Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів України.

Згідно з документом, на військову службу призиватимуться придатні за станом здоров’я до військової служби чоловіки віком від 18 до 27 років, які не мають права на звільнення або відстрочку від строкової служби.

Таким чином, із загальної кількості призовників до Збройних сил планують набрати - 7500 осіб, до Державної спеціальної служби транспорту - 600 осіб, Національної гвардії - 4970 осіб, Держприкордонслужби - 500 осіб.

Нагадаємо, Верховна рада посилила покарання для громадян, які ухиляються від строкової військової служби.

Також РБК-Уркаїна раніше писало, що у минулий призовний період на строкову службу призвали 16 460 українців.

Крім того, в цьому році весняна призовна кампанія змістилася через пандемію і карантину.

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