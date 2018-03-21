В Украине начались выплаты повышенных пенсий экс-работникам силовых органов

На сегодня повышенные пенсии получили более 15 тыс. бывших силовиков

В Украине начались выплаты повышенных пенсий бывшим силовикам. Об этом на заседании Кабинета министров рассказал министр социальной политики Андрей Рева, передает корреспондент РБК-Украина.

Рева отметил, что с 1 марта введено в действие постановление Кабмина, согласно которому должностные оклады силовиков (кроме Национальной полиции) увеличились более чем в четыре раза. В свою очередь, перерасчет пенсий осуществляется с учетом определенного на 1 марта оклада по должности, воинскому или специальному званию и надбавки по выслуге лет.

Выплата этих пенсий будет осуществляться поэтапно с 1 января 2018 года в следующих размерах:

с 1 января 2018 50% суммы повышения (не менее 1500 гривен в среднем);

с 1 января 2019 по 31 декабря 2019 75% от суммы повышения (еще примерно 750 гривен в среднем);

с 1 января 2020 100% суммы повышения (в среднем еще 750 гривен).

Для бывших работников милиции перерасчет пенсий будет осуществляться с учетом денежного обеспечения полицейского за январь 2016 года. Рева отметил также, что существует проблема в разном порядке перерасчета пенсий для бывших милиционеров и других силовиков, однако правительство определило формулу таким образом, что размеры повышения являются практически идентичными.

Рева также заявил, что на сегодня повышенные пенсии выплатили 15,3 тыс. пенсионеров на общую сумму более 62 млн гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что повышенные пенсии военнослужащим начнут выплачивать в конце марта.