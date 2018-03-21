В Україні почалися виплати підвищених пенсій екс-працівникам силових органів

На сьогодні підвищені пенсії отримали понад 15 тис. колишніх силовиків

В Україні почалися виплати підвищених пенсій колишнім силовикам. Про це на засіданні Кабінету міністрів розповів міністр соціальної політики Андрій Рева, передає кореспондент РБК-Україна.

Рева зазначив, що з 1 березня введено в дію постанову Кабміну, згідно з якою посадові оклади силовиків (крім Національної поліції) збільшилися більш ніж у чотири рази. У свою чергу, перерахунок пенсій здійснюється з урахуванням визначеного на 1 березня окладу за посадою, військовим чи спеціальним званням та надбавки за вислугу років.

Виплата цих пенсій буде здійснюватися поетапно з 1 січня 2018 року в наступних розмірах:

з 1 січня 2018 50% суми підвищення (не менше 1500 гривень в середньому);

з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 75% від суми підвищення (ще приблизно 750 гривень в середньому);

з 1 січня 2020 100% суми підвищення (в середньому ще 750 гривень).

Для колишніх працівників міліції перерахунок пенсій провадитиметься з урахуванням грошового забезпечення поліцейського за січень 2016 року. Рева зазначив також, що існує проблема в різному порядку перерахунку пенсій для колишніх міліціонерів та інших силовиків, однак уряд визначив формулу таким чином, що розміри підвищення є практично ідентичними.

Рева також заявив, що на сьогодні підвищені пенсії виплатили 15,3 тис. пенсіонерів на загальну суму понад 62 млн гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що підвищені пенсії військовослужбовцям почнуть виплачувати наприкінці березня.