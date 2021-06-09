В Україні почали тестувати новий комплекс для збереження якості доріг після будівництва

Компанія "Автомагістраль-Південь" почала використання унікального комплексу для профілактики пошкодження доріг. Цей комплекс допоможе зберегти європейську якість автошляхів, відновлених за програмою президента "Велике будівництво".

Про це повідомляється на сторінці програми у Facebook.

Зазначається, що комплекс Schäfer SMS 12000 працює на базі повнопривідного тягача MAN і наносить на дорогу спеціальне мікропокриття з литої емульсійно-мінеральної суміші (ЛЕМС).

"Світова практика рекомендує застосовувати технологію ЛЕМС на кожній дорозі вже через 3-4 роки її експлуатації, якщо за цей час на покритті з’явилися незначні пошкодження, які згодом можуть перерости у сітку тріщин та вибоїни", - йдеться у повідомленні.

Технологія дозволяє герметизувати тріщини, ліквідувати лущення та відновити шорсткість дорожнього покриття, що впливає на довговічність дороги та безпеку руху.

Захисна суміш складається з дрібних фракцій щебеню, цементу, бітумної емульсії та емульгатора Redicot 404. Всі ці компоненти змішуються всередині комплексу, який здатен наносити до 90 т суміші за годину на ширину до 4 м.

Нову спецтехніку випробували на автошляху М-03 Київ-Харків-Довжанський, а невдовзі планують використовувати на інших напрямах, адже "Автомагістраль-Південь" утримує понад 6 500 км доріг у п’яти областях.