В Украине начали строить телесеть Multiplex: зачем она нужна

Отмечается, что правительство поддержало разработанное по инициативе Госспецсвязи постановление, которое позволит привлечь под государственные гарантии средства для строительства цифровой телесети Multiplex.

"Мультиплекс МХ-7 обеспечит трансляцию цифрового украинского телевидения, в том числе в отдаленных и приграничных регионах, куда ранее сигнал отечественных каналов не поступал", - говорится в сообщении.

Для реализации проекта Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (Концерн РРТ), который находится в управлении Госспецсвязи, привлекает 490 млн гривен кредитных средств.

"Развитие информационной инфраструктуры является первоочередной задачей государства в условиях гибридной войны. Это - вопросы обеспечения информационной безопасности, национальных интересов и противодействия внешнему негативному информационному воздействию, в частности со стороны государства-агрессора", - подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль.