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В Украине начали создавать систему реабилитации переболевших COVID-19

Новина українською → Украина, Четверг 18 февраля 2021 14:14
В Украине начали создавать систему реабилитации переболевших COVID-19 Фото: больница (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

В Украине взялись за реабилитацию переболевших коронавирусом. В частности, подготовлен приказ о создании рабочей группы для разработки системы реабилитации.

Об этом говорится в подготовленном приказе министра здравоохранения, который обнародовала на своей странице в Facebook заведующая кафедрой инфекционных болезней НМУ им. Богомольца Ольга Голубовская.

"Начинаем заниматься реабилитацией больных с COVID-19 на государственном уровне, хотя у многих специалистов есть наработки уже и соответствующий опыт. Постараемся их воплотить в нормативные документы для облегчения работы врачей и стандартизации подходов к реабилитации в зависимости от соответствующий клиники", - прокомментировала документ инфекционист.

В приказе говорится о создании рабочей группы Минздрава "по разработке предложений по созданию системы реабилитации больных, перенесших коронавирусную болезнь (COVID-19)".

Документ, среди прочего, предлагает пересмотреть и разработать нормативно-правовые акты по вопросам создания системы реабилитации людей, которые переболели коронавирусом.

В Украине начали создавать систему реабилитации переболевших COVID-19

Как сообщало РБК-Украина, в конце 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон относительно внедрения современной системы реабилитации в учреждениях здравоохранения Украины.

Документ предусматривает предоставление качественной реабилитационной помощи непосредственно в учреждениях здравоохранения с самого начала заболевания или травмы, а также описывает реабилитационную помощь до получения статуса лица с инвалидностью.

Также закон определяет правовые, организационные и экономические основы проведения реабилитации.

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