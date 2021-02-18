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В Україні почали створювати систему реабілітації перехворілих на COVID-19

Новость на русском → Україна, Четвер 18 лютого 2021 14:14
В Україні почали створювати систему реабілітації перехворілих на COVID-19 Фото: лікарня (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

В Україні взялися за реабілітацію перехворілих на коронавірус. Зокрема, підготовлено наказ про створення робочої групи для розробки системи реабілітації.

Про це йдеться в підготовленому наказі міністра охорони здоров'я, який оприлюднила на своїй сторінці у Facebook завідувачка кафедрою інфекційних хвороб НМУ ім. Богомольця Ольга Голубовська.

"Починаємо займатися реабілітацією хворих з COVID-19 на державному рівні, хоча у багатьох фахівців є напрацювання вже і відповідний досвід. Постараємося їх втілити в нормативні документи для полегшення роботи лікарів і стандартизації підходів до реабілітації в залежності від відповідний клініки", - прокоментувала документ інфекціоністка.

В наказі йдеться про створення робочої групи МОЗ "з розробки пропозицій щодо створення системи реабілітації хворих , які перехворіли на коронавірусну хворобу (COVID-19)".

Документ серед іншого пропонує переглянути та розробити нормативно-правові акти з питань створення системи реабілітації людей, які перехворіли на коронавірус.

В Україні почали створювати систему реабілітації перехворілих на COVID-19

Як повідомляло РБК-Україна, наприкінці 2020 року президент Володимир Зеленський підписав закон щодо запровадження сучасної системи реабілітації в закладах охорони здоров'я України.

Документ передбачає надання якісної реабілітаційної допомоги безпосередньо в закладах охорони здоров’я із самого початку захворювання або травми, а також описує реабілітаційну допомогу до отримання статусу особи з інвалідністю.

Також закон визначає правові, організаційні та економічні основи проведення реабілітації.

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