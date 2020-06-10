В Украине начали регистрацию земучастков по упрощенной процедуре

В Украине с 10 июня начали регистрацию земельных участков по упрощенной процедуре. С сегодняшнего дня стартовал соответствующий пилотный проект.

Об этом сообщает правительственный портал.

Проект был начат в соответствии с постановлением Кабинета министров от 3 июня. Он предусматривает государственную регистрацию земельных участков по принципу экстерриториальности.

Что это значит

Отныне решения о государственной регистрации земучастка будет принимать любой Государственный кадастровый регистратор территориальных органов Держгеокадастру, выбранный системой Государственного земельного кадастра по принципу случайности.

Имеется в виду, что гражданин обращается за получением услуги по месту регистрации, а рассматривается заявка в органе другой области Украины. Таким образом в Кабмине хотят устранить связь между получателем услуги и поставщиком.

Срок такой регистрации не будет превышать семь рабочих дней со дня подачи заявления (ранее было 14 дней)

Указано, что новый порядок регистрации земли будет действовать в течение двух лет.

Напомним, Кабинет министров анонсировал упрощение регистрации земельных участков в Украине с 10 июня.

Как писало РБК-Украина, в Конституционный суд Украины поступило еще одно представление об отмене закона о рынке земли.