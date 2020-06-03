Кабмин упрощает регистрацию земучастков: что изменится

Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

С 10 июня в Украине стартует соответствующий пилотный проект

Кабинет министров упрощает регистрацию земельных участков в Украине. С 10 июня запускается соответствующий пилотный проект.

Об этом сообщает правительственный портал.

В среду в ходе заседания правительства глава Кабмина Денис Шмыгаль представил постановление об электронных услугах Госгеокадастра. Документ должен сделать работу ведомства более прозрачной и доступной для людей.

"Предлагаем расшить принцип экстерриториальности на получение услуги по регистрации земельного участка. Имеется в виду, что гражданин обращается за получением услуги по месту регистрации, а рассматривается заявка в органе другой области Украины", - отметил глава правительства.

По его словам, таким образом устраняется связь между получателем услуги и поставщиком.

"Это можно будет сделать быстрее и удобнее (в электронной форме и в течение 7 дней вместо 14 дней). С 10 июня предлагаем запустить этот пилотный проект. Это должно ликвидировать коррупцию и сделать услуги по регистрации земельного участка удобными", - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, в Конституционный суд Украины поступило еще одно представление об отмене закона о рынке земли.

Как писало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский выступает за сохранение долгосрочной аренды после запуска рынка земли.

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Автор: Юлия Струк