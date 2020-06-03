Кабмин упрощает регистрацию земучастков: что изменится

С 10 июня в Украине стартует соответствующий пилотный проект
Кабинет министров упрощает регистрацию земельных участков в Украине. С 10 июня запускается соответствующий пилотный проект.
Об этом сообщает правительственный портал.
В среду в ходе заседания правительства глава Кабмина Денис Шмыгаль представил постановление об электронных услугах Госгеокадастра. Документ должен сделать работу ведомства более прозрачной и доступной для людей.
"Предлагаем расшить принцип экстерриториальности на получение услуги по регистрации земельного участка. Имеется в виду, что гражданин обращается за получением услуги по месту регистрации, а рассматривается заявка в органе другой области Украины", - отметил глава правительства.
По его словам, таким образом устраняется связь между получателем услуги и поставщиком.
"Это можно будет сделать быстрее и удобнее (в электронной форме и в течение 7 дней вместо 14 дней). С 10 июня предлагаем запустить этот пилотный проект. Это должно ликвидировать коррупцию и сделать услуги по регистрации земельного участка удобными", - подчеркнул Шмыгаль.
Напомним, в Конституционный суд Украины поступило еще одно представление об отмене закона о рынке земли.
Как писало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский выступает за сохранение долгосрочной аренды после запуска рынка земли.
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Автор: Юлия Струк