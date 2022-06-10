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В Украине начали подготовку к "Евровидению-2023"

Новина українською →
Киев, Пятница 10 июня 2022 18:43
В Украине начали подготовку к "Евровидению-2023" Фото: Украина начала подготовку к "Евровидению" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина уже начала подготовку к песенному конкурсу "Евровидение-2023". Кабинет министров сегодня создал организационный комитет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram.

Соответствующее решение было принято в пятницу, 10 июня, на заседание правительства. Кабмин также утвердил состав оргкомитета.

"Создан организационный комитет по подготовке и проведению в Украине в 2023 году песенного конкурса "Евровидение" и утвержден его состав", - говорится в сообщении.

Напомним, украинская группа Kalush Orchestra одержала победу в финале "Евровидения-2022", который прошел в итальянском Турине.

Согласно правилам, в следующем году "Евровидение" должно состояться в Украине. Также государство-победитель может передать право проведения другой стране.

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