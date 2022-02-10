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В Украине начали платить больницам за готовность к оказанию помощи в случае ЧС

Автор: Ульяна Безпалько

С начала 2022 года в программу медицинских гарантий включен новый пакет медуслуг - "Готовность к оказанию медицинской помощи в условиях распространения инфекционных заболеваний, эпидемий и других чрезвычайных ситуациях". Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) завершает последние контрактования по данному пакету.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

Больницы, получившие контракты по пакету "готовности", были определены региональными департаментами здравоохранения, опорными для лечения пациентов с коронавирусной болезнью. Речь идет об одном медучреждении на 200 тысяч населения соответствующей области.

"Ежемесячно медучреждение, заключившее контракт на вышеупомянутый пакет медицинских услуг, будет получать от НСЗУ финансирование в размере 1 053 510 гривен", - сказал Ляшко во время рабочего визита в многопрофильную больницу в Лубнах Полтавской области.

По его словам, всего в 2022 году на данный пакет предусмотрено почти 2,5 млрд гривен. Он добавил, что больница в Лубнах уже заключила договор с НСЗУ на 18 пакетов медицинских услуг, включая и пакет "Готовность к оказанию медицинской помощи в условиях распространения инфекционных заболеваний, эпидемий и других чрезвычайных ситуациях".

"Готовность к реагированию" - новый пакет, которым предусмотрено более 1 млн гривен ежемесячно независимо от того будут госпитализированы больные инфекционными болезнями, в то числе с коронавирусной болезнью или нет.

"Государство платит за готовность оказывать медицинскую помощь при необходимости. Всего в Украине по этому пакету будут работать 199 медучреждений. Больше всего - в Киеве и Днепропетровской области - по 16 больниц", - уточнил министр.

Напомним, в этом году Минздрав изменил подходы к формированию пакетов медицинских услуг на оказание медпомощи пациентам с коронавирусной болезнью. Оплата лечения пациентов с COVID-19 в стационарах в 2022 году будет производиться по двум пакетам.

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Министерство здравоохранения УкраиныВиктор Ляшко