В Україні почали платити лікарням за готовність до надання допомоги у разі НС

Лікарні, які отримали контракти по пакету "готовності", були визначені регіональними департаментами охорони здоров'я, опорними для лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою. Йдеться про один медзаклад на 200 тисяч населення відповідної області.

"Щомісяця медзаклад, який уклав контракт на вищезгаданий пакет медичних послуг, отримуватиме від НСЗУ фінансування у розмірі 1 053 510 гривень", - сказав Ляшко під час робочого візиту до багатопрофільної лікарні в Лубнах Полтавської області.

За його словами, всього у 2022 році на даний пакет передбачено майже 2,5 млрд гривень. Він додав, що лікарня в Лубнах вже уклала договір з НСЗУ на 18 пакетів медичних послуг, включаючи і пакет "готовність до надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань, епідемій та інших надзвичайних ситуаціях".

"Готовність до реагування" - новий пакет, яким передбачено понад 1 млн гривень щомісяця незалежно від того будуть госпіталізовані хворі на інфекційні хвороби, у тому числі з коронавірусною хворобою чи ні.

"Держава платить за готовність надавати медичну допомогу при необхідності. Всього в Україні за цим пакетом працюватимуть 199 медзакладів. Найбільше - у Києві та Дніпропетровській області - по 16 лікарень", - уточнив міністр.