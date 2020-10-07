В Украине начали изготавливать высококачественные защитные костюмы для медиков

В Украине запустили производство защитных медицинских костюмов, которые отвечают самым высоким стандартам. Оборудование предприятие закупило благодаря кредиту Международного инвестиционного банка и поддержке Фонда Порошенко.

Об этом сообщила Марина Порошенко, которая побывала на производстве.

По ее словам, компания Roshen уже оплатила изготовления 27 тысяч таких костюмов, которые будут доставлены в больницы Киева и других украинских городов.

Стоимость украинских костюмов практически вдвое меньше иностранных аналогов.

"Сегодня мы забираем часть костюмов для больниц Киева, Чернигова. И хотим сказать всем медикам - мы рядом с вами в борьбе с катастрофической эпидемией", - отмечает она.

Напомним, от начала пандемии Фонд Порошенко совместно с компанией Roshen и волонтерами закупили более 130 тысяч защитных костюмов для медиков, 10 тысяч антивирусных очков, более 50 тысяч высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины свыше 50 тысяч продуктовых наборов для людей из уязвимых категорий

Помощь получили около 200 медицинских учреждений. В целом, у Порошенко в 2020 году на борьбу с пандемией коронавирус уже потрачено более ста миллионов гривен.