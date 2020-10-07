В Україні почали виготовляти високоякісні захисні костюми для медиків

В Україні запустили виробництво захисних медичних костюмів, які відповідають найвищим стандартам. Обладнання підприємство закупило завдяки кредиту Міжнародного інвестиційного банку та підтримці Фонду Порошенка.

Про це повідомила Марина Порошенко, яка побувала на виробництві.

За її словами, компанія Roshen вже передплатила виготовлення 27 тисяч таких костюмів, які будуть доставлені в лікарні Києва та інших українських міст.

Вартість українських костюмів практично вдвічі менша від іноземних аналогів.

"Сьогодні ми забираємо частину костюмів для лікарень Києва, Чернігова. І хочемо сказати всім медикам - ми поруч з вами у боротьбі з катастрофічною епідемією", - наголошує вона.

Нагадаємо, від початку пандемії Фонд Порошенка спільно з компанією Roshen і волонтерами закупили понад 130 тисяч захисних костюмів для медиків, 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і розхідники понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили та відправили у регіони України понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій.

Допомогу отримали близько 200 медичних закладів. В цілому, у Порошенка у 2020 році на боротьбу з пандемією коронавірусу вже витрачено понад сто мільйонів гривень.