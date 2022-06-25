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В Украине уже началась жатва: в каких областях собирают ранние зерновые

Фото: жатва в Украине началась 24 июня (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В Одесской и Николаевской областях аграрии начали уборку ранних зерновых и зернобобовых культур. Сбор проведен на площади 42,2 тыс. га.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.

Первые обкосы дали намолот 92,1 тыс. тонн зерна нового урожая в т. ч.:

  • озимого ячменя обмолочено 41,1 тыс. га, при урожайности 21,9 ц/га намолочено 90 тыс. тонн;
  • озимой пшеницы обмолочено 1,2 тыс. га, при урожайности 17,8 ц/га намолочено 2 тыс. тонн.

"Несмотря на постоянные обстрелы, люди и спецтехника работают и во время комендантского часа, необходимое разрешение можно получить в районных военных администрациях", - отметили в пресс-службе.

Напомним, Украина в этом году из-за войны потеряет четверть площадей для уборки зерновых. Урожай сократится примерно на треть - до 55 млн тонн.

Урожай пшеницы Украины в 2022 году составит около 20 млн тонн, что значительно меньше, чем в прошлом году (32,2 млн тонн). Но этого более чем достаточно для внутреннего потребления.

Если Украине не удастся разблокировать экспорт зерна, мощностей для хранения нового урожая может не хватить. Часть продукции может быть потеряна.

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Министерство аграрной политики