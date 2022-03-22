В Украине стартовала посевная кампания. В Одесской области начали сев яровых культур

Кроме того, в Николаевской области продолжают подкормку озимых культур, и начинают сев гороха.

Напомним, правительство запустило программу поддержки аграриев. В частности, внедряется кредитование аграриев с ограничением обрабатываемых угодий до 10 тыс. га, изменено налогообложение, согласно которому земледельцы будут платить только налог в размере 2% от обращения и т.п.

Кабинет министров Украины принял ряд решений, облегчающих доступ производителей сельхозпродукции к, в частности, горючему, пестицидам и агрохимикатам в условиях военного положения.

Разрешен оборот бензина и дизельного топлива экологических классов Евро3 и Евро4. Упрощенно прохождения таможенных процедур для поставки нефтепродуктов.

Кроме того, отменен акциз на топливо и снижение ставки НДС с 20% до 7% (№ 7137-д).

Также правительство упростило условия их перевозки автомобильным транспортом. Продлен также срок действия допусков на право работы, связанной с транспортировкой, хранением, применением и торговлей пестицидами и агрохимикатами.