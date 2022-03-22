В Україні стартувала посівна кампанія. В Одеській області розпочали сівбу ярових культур

Крім того, у Миколаївській області продовжують підживлення озимих культур, та розпочинають сівбу гороху.

Нагадаємо, уряд запустив комплексну програму підтримки аграріїв. Зокрема, впроваджується кредитування аграріїв з обмеженням оброблюваних угідь до 10 тис. га, змінено оподаткування, згідно з яким хлібороби сплачуватимуть лише податок у розмірі 2% від обігу тощо.

Кабінет міністрів України ухвалив низку рішень, які полегшують доступ виробників сільгосппродукції до, зокрема, пального, пестицидів та агрохімікатів в умовах воєнного стану.

Дозволено введення в обіг бензину та дизельного пального екологічних класів Євро3 і Євро4. Спрощено проходження митних процедур для постачання нафтопродуктів.

Крім того, скасовано акциз на пальне та зниження ставки ПДВ з 20% до 7% (№ 7137-д).

Також уряд спростив умови їх перевезення автомобільним транспортом. Продовжено також строк дії допусків на право роботи, пов’язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами й агрохімікатами.