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В Україні з початку вторгнення Росії загинули 2729 мирних громадян, - ООН

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Київ, Середа 27 квітня 2022 02:04
В Україні з початку вторгнення Росії загинули 2729 мирних громадян, - ООН Зруйнований будинок в Одесі (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

В Україні з 24 лютого по 25 квітня ООН зафіксувала 5840 жертв серед цивільного населення. Всього з початку російської агресії проти України зафіксовано 2729 загиблих, у тому числі 201 дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter ООН.

Також 3111 осіб отримали поранення, серед них - 299 дітей. Більшість постраждалих отримали поранення в результаті обстрілів і авіаударів. Але в ООН відзначають, що реальні втрати набагато вище, через те, що на окупованих територіях немає можливості зафіксувати точну кількість жертв.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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