В Україні з початку вторгнення Росії загинули 2729 мирних громадян, - ООН

В Україні з 24 лютого по 25 квітня ООН зафіксувала 5840 жертв серед цивільного населення. Всього з початку російської агресії проти України зафіксовано 2729 загиблих, у тому числі 201 дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter ООН.

Також 3111 осіб отримали поранення, серед них - 299 дітей. Більшість постраждалих отримали поранення в результаті обстрілів і авіаударів. Але в ООН відзначають, що реальні втрати набагато вище, через те, що на окупованих територіях немає можливості зафіксувати точну кількість жертв.