В Украине с начала вторжения РФ погибли 1276 мирных граждан, - ООН

В Украине с момента полномасштабного вторжения РФ количество жертв среди мирного населения стали минимум 3257 человек. Из них 1276 - были убиты, в том числе 115 детей. Такие данные были зафиксированы Организацией Объединенных Наций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обнародованный отчет международной организации.

"C 4:00 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации на Украину, до полуночи 31 марта 2022 года (местное время), Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) зафиксировало 3257 случаев гибели или ранения гражданских лиц в стране: 1276 погибших и 1981 раненый", - говорится в публикации.

Из 1276 погибших: 260 мужчин, 184 женщины, 18 девочек и 36 мальчиков, а также 61 ребенок и 717 взрослых, пол которых пока не удалось установить

В ООН отметили, что причиной большей части зафиксированных случаев гибели или ранения гражданских было применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары.

Реальные цифры - значительно выше, говорят в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека.