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В Украине с начала войны выявили почти 100 ДРГ и более 300 коллаборантов

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Киев, Пятница 15 апреля 2022 16:49
В Украине с начала войны выявили почти 100 ДРГ и более 300 коллаборантов Фото: СБУ с начала войны выявила около 100 ДРГ и более 300 предателей (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Служба безопасности Украины (СБУ) с начала войны с Россией выявила более 100 диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) противника. В том числе была ликвидирована ДРГ, планировавшая покушение на президента страны Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину СБУ выявила почти 100 ДРГ и задержала более 300 коллаборантов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что была ликвидирована ДРГ, которая планировала покушение на президента Украины и совершение диверсий в Киеве и других регионах.

Житомирская область

В регионе была раскрыта и нейтрализована вражеская агентурная группа. В нее входили 6 человек, которые распространяли вражескую пропаганду в соцсетях и вели агитацию среди местного населения.

Киев

В столице задержаны двое местных жителей. Они занимались вымогательством. У владельца одной из столичных СТО подозреваемые требовали автомобили премиум-класса якобы для нужд украинской армии.

Волынская область

СБУ заблокировала незаконный сбыт партии бронежилетов и касок на сумму 18 тысяч долларов. Военное имущество ввезли в Украину под видом гуманитарной помощи.

Черкасская область

Контрразведка СБУ задержала информатора российских оккупантов.

Напомним, в марте СБУ предотвратила создание так называемых "народных республик" в западных регионах Украины.

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