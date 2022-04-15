В Україні з початку війни виявили майже 100 ДРГ і більше 300 колаборантів

Служба безпеки України (СБУ) з початку війни з Росією виявила понад 100 диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) противника. У тому числі була ліквідована ДРГ, яка планувала замах на президента країни Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр СБУ .

"З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну СБУ виявила майже 100 ДРГ і затримала понад 300 колаборантів", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що була ліквідована ДРГ, яка планувала замах на президента України і вчинення диверсій в Києві та інших регіонах.

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