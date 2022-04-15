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В Україні з початку війни виявили майже 100 ДРГ і більше 300 колаборантів

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Київ, П'ятниця 15 квітня 2022 16:49
В Україні з початку війни виявили майже 100 ДРГ і більше 300 колаборантів Фото: СБУ з початку війни виявила близько 100 ДРГ і більше 300 зрадників (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Служба безпеки України (СБУ) з початку війни з Росією виявила понад 100 диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) противника. У тому числі була ліквідована ДРГ, яка планувала замах на президента країни Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр СБУ.

"З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну СБУ виявила майже 100 ДРГ і затримала понад 300 колаборантів", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що була ліквідована ДРГ, яка планувала замах на президента України і вчинення диверсій в Києві та інших регіонах.

Житомирська область

У регіоні була розкрита і нейтралізована ворожа агентурна група. До неї входили 6 осіб, які поширювали ворожу пропаганду в соцмережах і вели агітацію серед місцевого населення.

Київ

У столиці затримано двох місцевих жителів. Вони займалися вимаганням. У власника однієї зі столичних СТО підозрювані вимагали автомобілі преміумкласу нібито для потреб української армії.

Волинська область

СБУ заблокувала незаконний збут партії бронежилетів і касок на суму 18 тисяч доларів. Військове майно ввезли в Україну під виглядом гуманітарної допомоги.

Черкаська область

Контррозвідка СБУ затримала інформатора російських окупантів.

Нагадаємо, в березні СБУ запобігла створенню так званих "народних республік" у західних регіонах України.

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