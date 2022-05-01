В Украине с начала войны пострадали 623 ребенка

"В течение 29-30 апреля в результате обстрелов военными РФ г. Доброполье, пгт. Дробышево Краматорского района и с. Времовка Волновахского района Донецкой области получили ранения пять детей", - говорится в сообщении.

Кроме того, 28 апреля из-за артиллерийских обстрелов врагом с.Любимовка Бериславского района Херсонской области получила ранение 12-летняя девочка.

В ОГП отмечают, что больше всего пострадало детей в:

Донецкой области -139;

Киевской - 115;

Харьковской - 95;

Черниговской - 68;

Херсонской - 44;

Николаевской - 43;

Луганской - 37;

Запорожской - 27;

Сумской - 17;

Киеве - 16;

Житомирской - 15.

"В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел вооруженными силами РФ повреждено 1570 учебных заведений. При этом 111 из них разрушены полностью", - добавляют в сообщении.