В Украине с начала войны пострадали 623 ребенка

623 ребенка пострадали в Украине из-за войны, развязанной Россией. По состоянию на утро воскресенья, 1 мая официальное число детей-жертв не изменилось - 219, а вот количество раненых возросло - свыше 404.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора.
"В течение 29-30 апреля в результате обстрелов военными РФ г. Доброполье, пгт. Дробышево Краматорского района и с. Времовка Волновахского района Донецкой области получили ранения пять детей", - говорится в сообщении.
Кроме того, 28 апреля из-за артиллерийских обстрелов врагом с.Любимовка Бериславского района Херсонской области получила ранение 12-летняя девочка.
В ОГП отмечают, что больше всего пострадало детей в:
"В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел вооруженными силами РФ повреждено 1570 учебных заведений. При этом 111 из них разрушены полностью", - добавляют в сообщении.
Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 67-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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