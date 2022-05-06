В Украине с начала войны погибли 223 ребенка

В Украине с начала полномасштабного вторжения России погибли 223 ребенка. При этом более 408 детей получили ранения в результате российской военной агрессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram.
"По состоянию на утро 5 мая 2022 года более 631 ребенок пострадал в Украине в результате вооруженной агрессии РФ. По официальным данным погибли 223 ребенка, ранены свыше 408", - говорится в сообщении.
Больше всего детей пострадало в:
Напомним, накануне российские оккупанты обстреляли экопарк Фельдмана в Харькове. В результате обстрелов погиб подросток.
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