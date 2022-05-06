В Україні з початку війни загинули 223 дитини

В Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії загинули 223 дитини. При цьому понад 408 дітей отримали поранення в результаті російської військової агресії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генерального прокурора в Telegram.
"Станом на ранок 5 травня 2022 року понад 631 дитина постраждала в Україні внаслідок збройної агресії РФ. За офіційними даними загинули 223 дитини, поранено понад 408", - йдеться в повідомленні.
Найбільше дітей постраждало в:
Нагадаємо, напередодні російські окупанти обстріляли екопарк Фельдмана в Харкові. В результаті обстрілів загинув підліток.
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