В Украине с начала войны погиб 121 ребенок, 167 - получили ранения
В Украине за 27 дней войны против России погиб 121 ребенок. Еще 167 несовершеннолетних получили ранения разной степени тяжести.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
По состоянию на 23 марта больше всего детей погибло в Киевской области - 61, а также в Харьковской - 41, Донецкой - 40, Черниговской - 32, Николаевский - 24, столице - 16, Житомирской - 15, Херсонской - 15 и Сумской - 14 областях.
В частности, в Донецкой области от обстрелов российских оккупантов погибли 9-летняя девочка и 14-летний парень, трое детей получили ранения. В Рубежном Луганской области вчера во время бомбежек погибли двое детей.
Во временно оккупированной Буче 17 марта российские военные застрелили отца многодетной семьи на глазах его 14-летнего сына. Парень получил пулевые ранения.
Кроме того, от вражеских обстрелов повреждено 548 учебных заведений, 72 из них разрушены полностью. Это более 220 школ, 155 детских садов. Наихудшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и в городе Киев.
Ранее РБК-Украина сообщало об обстреле Рубежного. Российский снаряд попал в многоэтажный дом, в результате чего погибли три человека, из них двое-дети.
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