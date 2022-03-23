ru ua
Ср, 23 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україні з початку війни загинула 121 дитина, 167 - отримали поранення

Новость на русском →
Україна, Середа 23 березня 2022 08:45
В Україні з початку війни загинула 121 дитина, 167 - отримали поранення Фото: в Україні загинула 121 дитина (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні за 27 днів війни проти Росії загинула 121 дитина. Ще 167 неповнолітніх отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Станом на 23 березня найбільше дітей загинуло в Київській області - 61, а також в Харківській - 41, Донецькій - 40, Чернігівській - 32, Миколаївський - 24, столиці - 16, Житомирській - 15, Херсонській - 15 та Сумській - 14 областях.

Зокрема, у Донецькій області від обстрілів російських окупантів загинули 9-річна дівчинка та 14-річний хлопець, 3 дітей отримали поранення. У Рубіжному Луганської області вчора під час бомбардувань загинули двоє дітей.

У тимчасово окупованій Бучі 17 березня російські військові застрелили батька багатодітної сім'ї на очах його 14-річного сина. Хлопець отримав кульові поранення.

Крім того, від ворожих обстрілів пошкоджено 548 закладів освіти, 72 з них зруйновано повністю. Це понад 220 шкіл, 155 дитячих садочків. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та у місті Київ.

Раніше РБК-Україна повідомляло про обстріл Рубіжного. Російський снаряд потрапив у багатоповерховий будинок, в результаті чого загинуло троє осіб, з них двоє - діти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Війна Росії проти України
NEWS
28-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
28-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Гарантії та переговори. Що стоїть за словами Зеленського про можливий референдум
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Гарантії та переговори. Що стоїть за словами Зеленського про можливий референдум