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В Украине начала работу горячая линия для помощи населению, армии и теробороне

Автор: Артем Горовенко

В Украине начала работу горячая линия для желающих оказать гуманитарную помощь населению или поддержать украинских военных и бойцов территориальной обороны.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

Звонить на нее бесплатно из Украины можно по номеру: 0 800 202 600.

Из других стран и из Украины по тарифам своего оператора связи: +380 44 237 00 02.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что более тысячи добровольцев изъявили желание помочь Украине в войне с Россией. Они уже едут в нашу страну из 16 стран мира.

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