В Україні від початку літа потонуло майже 200 людей, з них 35 - діти

Від початку червня на українських водоймах загинуло 196 людей. З них 35 - діти.

Про це повідомили у прес-центрі Держслужби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними рятувальників, найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання правил безпечної поведінки громадянами. Зокрема, це купання в не обладнаних для цього місцях та в нетверезому стані.

Так, 28 червня, сталося відразу два нещасних випадки у м. Бахмут Донецької області, фахівці ДСНС виявили у ставку Трубний на глибині 2 м тіло потонулого чоловіка.

Того ж дня, у місті Лиман, на Голубих озерах водолазами було вилучено на берег тіло затонулого чоловіка.

Зважаючи на кількість надзвичайних подій біля водойм, ДСНС опублікувала ряд правил безпеки під час перебування на воді: