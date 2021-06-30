В Україні від початку літа потонуло майже 200 людей, з них 35 - діти
Фото: в Україні від початку літа потонуло майже 200 людей, з них 35 - діти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Від початку червня на українських водоймах загинуло 196 людей. З них 35 - діти.
Про це повідомили у прес-центрі Держслужби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
За даними рятувальників, найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання правил безпечної поведінки громадянами. Зокрема, це купання в не обладнаних для цього місцях та в нетверезому стані.
Так, 28 червня, сталося відразу два нещасних випадки у м. Бахмут Донецької області, фахівці ДСНС виявили у ставку Трубний на глибині 2 м тіло потонулого чоловіка.
Того ж дня, у місті Лиман, на Голубих озерах водолазами було вилучено на берег тіло затонулого чоловіка.
Зважаючи на кількість надзвичайних подій біля водойм, ДСНС опублікувала ряд правил безпеки під час перебування на воді:
- відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах;
- не пірнати в незнайомих місцях;
- не залишати дітей без нагляду біля води та не дозволяти їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки;
- не запливати далеко і наодинці, особливо якщо не впевнені у своїх силах;
- не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння;
- не наближатися до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу;
- температура води повинна бути не нижче +17 градусів;
- плавати у воді не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3 - 5 хвилин;
- слідкувати за штормовими попередженнями та не виходити у плавання на човнах при сильних поривах вітру.
Нагадаємо, що в Україні за три вихідні потонули сорок людей, серед загиблих - шість дітей.