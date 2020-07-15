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В Украине с начала года ботулизмом заболели 40 человек, двое умерли

Украина, Среда 15 июля 2020 16:31
В Украине с начала года ботулизмом заболели 40 человек, двое умерли
Фото: медицинский шприц и лекарства (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Среди заболевших есть дети

С начала 2020 года в Украине зарегистрировали 40 случаев заболевания ботулизмом. Два случая ботулизма - летальные.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

По данным ЦОЗ, среди зарегистрированных больных двое детей в возрасте 9 и 13 лет.

В центре напомнили, что к заболеванию ботулизмом может привести употребление приобретенных в местах несанкционированной торговли или изготовленных домашних условиях консервов, вяленой, копченой, соленой рыбы и других продуктов.

Отметим, ботулизм - это тяжелое пищевое отравление, вызванное потреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Симптомы чаще всего появляются постепенно, нет резких подъемов температуры, поэтому возникает иллюзия несерьезности болезни.

В дальнейшем появляется нарушение зрения - двоение предметов, тяжесть чтения, связанное с параличом глазных мышц. Одновременно возникают жажда, сухость слизистых оболочек и расстройство глотания.

Напомним, в конце декабря прошлого года от ботулизма умер 59-летний мужчина.

Еще один летальный случай ботулизма зафиксировали в начале декабря - жертвой болезни стал 34-летний житель Днепропетровской области.

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