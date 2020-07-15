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В Україні з початку року на ботулізм захворіли 40 людей, двоє померли

Україна, Середа 15 липня 2020 16:31
В Україні з початку року на ботулізм захворіли 40 людей, двоє померли
Фото: медичний шприц та ліки (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Серед захворілих є діти

З початку 2020 року в Україні зареєстровано 40 випадків захворювання на ботулізм. Два випадки ботулізму - летальні.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України.

За даними ЦГЗ, серед зареєстрованих хворих двоє дітей віком 9 та 13 років.

У центрі нагадали, що до захворювання на ботулізм може призвести вживання придбаних у місцях несанкціонованої торгівлі або виготовлених домашніх умовах консервів, в'яленої, копченої, солоної риби й інших харчів.

Зазначимо, ботулізм - це тяжке харчове отруєння, зумовлене споживанням продуктів, що містять ботулотоксини. Симптоми найчастіше з'являються поступово, немає різких підйомів температури, тому виникає ілюзія несерйозності хвороби.

Надалі з'являється порушення зору - двоїння предметів, важкість читання, що пов'язано з паралічем очних м'язів. Одночасно виникають спрага, сухість слизових оболонок та розлад ковтання.

Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року від ботулізму помер 59-річний чоловік.

Ще один летальний випадок ботулізму зафіксували на початку грудня - жертвою хвороби став 34-річний мешканець Дніпропетровської області.

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