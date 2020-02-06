В Украине наблюдается дефицит масок

Фото: Андрей Скипальский (УНИАН)

Минздрав обсудил проблему с производителями и дистрибьюторами

В Украине наблюдается дефицит хирургических масок на рынке на фоне обострения эпидемии гриппа. Об этом на брифинге заявил гендиректор директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Андрей Скипальский, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в Министерстве здравоохранения решение данной проблемы обсуждали с производителями и дистрибьюторами масок.

"В Минздраве прошла встреча с производителями и дистрибьюторами хирургических масок, и их поставщиками. Можно наблюдать определенный дефицит на рынке, поэтому были обсуждены определенные меры по решению вопроса дефицита на складах и в розничных сетях", - сообщил Скипальский.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что за неделю в Украине были зарегистрированы два случая смерти от гриппа. В целом с начала эпидемического сезона умерли 15 человек.

Также сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поставит Украине тест-системы для обнаружения коронавируса гуманитарной помощью. Системы позволят протестировать 25-30 пациентов.