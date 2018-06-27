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В Украине можно будет менять мобильного оператора с сохранением номера

НовостиОбщество    27.06.2018 - 21:00
Иллюстративное фото (today.vodafone.ua)
Иллюстративное фото (today.vodafone.ua)

Внедрение услуг по переносу абонентских номеров предусматривается с 1 мая 2019 года

В Украине начнет работать услуга по переносу абонентских номеров, предусматривающая изменение мобильного оператора с сохранением номера. Об этом говорится в сообщении Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

"Во время совещания было рассмотрено состояние внедрения услуг по переносу абонентских номеров, а также обсуждался вопрос актуализации ориентировочного плана мероприятий по внедрению указанной услуги. По итогам совещания, одобрен актуализированный Ориентировочный план мероприятий по внедрению услуг по переносу абонентских номеров", - говорится в сообщении.

Отметим, что согласно ориентировочному плану предусматривается внедрение услуг по переносу абонентских номеров с 1 мая 2019 года.

Документ (nkrzi.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что НКРСИ проверит мобильных операторов из-за качества 3G. 

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Теги публикации: мобильный оператор  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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