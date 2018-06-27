В Україні можна буде міняти мобільного оператора зі збереженням номера

Впровадження послуг з перенесення абонентських номерів передбачається з 1 травня 2019 року

В Україні почне працювати послуга з перенесення абонентських номерів, що передбачає зміну мобільного оператора зі збереженням номера. Про це йдеться в повідомленні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ).

"Під час наради було розглянуто стан впровадження послуг із перенесення абонентських номерів, а також обговорювалось питання актуалізації Орієнтовного плану заходів з впровадження зазначеної послуги. За підсумками наради, схвалено актуалізований Орієнтовний план заходів з впровадження послуг із перенесення абонентських номерів", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що згідно з орієнтовним планом передбачається впровадження послуг із перенесення абонентських номерів з 1 травня 2019 року.

Документ (nkrzi.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НКРЗІ перевірить мобільних операторів через якість 3G.