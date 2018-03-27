В Украине мошенники все чаще предлагают оформить загранпаспорт, - ГМС

Миграционная служба призывает не обращаться к посредникам

Количество случаев мошенничества в вопросах оформления загранпаспортов выросла. Об этом на брифинге сообщила представитель Государственной миграционной службы (ГМС) Татьяна Никитина, передает корреспондент РБК-Украина.

"Случаи мошенничества действительно есть и их количество увеличилось. Участились такие случаи в вопросах оформления загранпаспортов", - сообщила она.

По ее словам, появляются неизвестные, которые предлагают за определенную сумму денег в короткие сроки оформить заграничный паспорт.

"За оформлением загранпаспортов нужно обратиться в центр предоставления административных услуг или в центр "Документ". Также человек может обратиться в территориальный орган или подразделение ГМС. Не следует обращаться к посредникам, которые предлагают решить вопрос оформления заграничных паспортов в короткие сроки - это неправильный путь. Вы только создадите себе дополнительные проблемы", - отметила она.

Напомним, 22 марта в Николаевской области пресекли деятельность банды, которая занималась подделкой паспортов.