В Николаевской области пресекли деятельность банды, которая занималась подделкой паспортов

Задержанные занимались преступной деятельностью около 10 лет

В Николаевской области пресекли деятельность банды, которая занималась подделкой украинских и заграничных паспортов. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"В четверг, 22 марта 2018 года, благодаря согласованным совместным действиям прокуратуры Николаевской области, сотрудников отдела "К" управления Службы безопасности в Николаевской области и Главного управления Национальной полиции в Николаевской области прекращена деятельность преступной группы, члены которой подделывали паспорта граждан Украины, в том числе заграничные паспорта, для незаконного пересечения границы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время задержано 6 лиц (начальник отдела по организации оборонной и мобилизационной работе и взаимодействию с правоохранительными органами Николаевского городского совета, бывший сотрудник миграционной службы, гражданин Республики Молдова, житель Киевской области и два жителя Николаевской области, которые с мая 2017 года по март 2018 года наладили механизм изготовление поддельных паспортов граждан Украины, зарегистрированных на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, а также в аннексированном Крыму, с внесением в них заведомо ложных сведений об их владельцах для беспрепятственного пересечения государственной границы.

Сообщается, что начальник отдела по организации оборонной и мобилизационной работе и взаимодействию с правоохранительными органами Николаевского городского совета имеет двойное гражданство - Украины и России, а его сын - гражданин РФ и военнослужащий Вооруженных сил России.

"Злоумышленники формировали для заказчиков целый пакет поддельных документов, необходимых для оформления паспортов - справки о не судимости, идентификационные коды, свидетельства о браке и тому подобное", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в рамках расследования деятельности членов банды на территории Николаевской и Киевской областей в госучреждениях государственной миграционной службы и по местам жительства фигурантов дела проведено более 20 обысков, по результатам которых изъято 75 печатей и штампов, в частности, посольства Украины в Республике Казахстан, Молдовы; 50 тыс. долларов, 50 тыс. гривен, 252 тыс. рублей, 2130 евро, 9 единиц оружия, более 150 патронов различного калибра, свыше 500 граммов золотых изделий, наркотики и тому подобное.

"Уже установлено, что указанные лица занимались преступной деятельностью около 10 лет, задокументировано около 30 эпизодов преступной деятельности. Задержанным лицам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу, подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

В четверг, 22 марта 2018 года, благодаря согласованным совместным действиям прокуратуры Николаевской области, сотрудников... Опубликовано Ларисой Сарган 23 марта 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ разоблачила агентурную сеть российских спецслужб в Харьковской области.