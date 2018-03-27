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В Україні шахраї все частіше пропонують оформити закордонний паспорт, - ДМС

НовиниНадзвичайні події    27.03.2018 - 14:56
Фото: закордонний паспорт (Віталій Носач, РБК-Україна)
Фото: закордонний паспорт (Віталій Носач, РБК-Україна)

Міграційна служба закликає не звертатися до посередників

Кількість випадків шахрайства у питаннях оформлення закордонних паспортів зросла. Про це на брифінгу повідомила представник Державної міграційної служби (ДМС) Тетяна Нікітіна, передає кореспондент РБК-Україна.

"Випадки шахрайства дійсно є і їх кількість збільшилась. Почастішали такі випадки у питаннях оформлення закордонних паспортів", - повідомила вона.

За її словами, з'являються невідомі, які пропонують за певну суму грошей в короткі терміни оформити закордонний паспорт.

"За оформленням закордонних паспортів треба звернутись до центру надання адміністративних послуг або до центру "Документ". Також людина може звернутись до територіального органу чи підрозділу ДМС. Не слід звертатись до посередників, які пропонують вирішити питання оформлення закордонних паспортів в короткі терміни - це неправильний шлях. Ви тільки створите так собі додаткові проблеми", - зазначила вона.

Нагадаємо, 22 березня у Миколаївській області припинили діяльність банди, яка займалася підробкою паспортів.

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Теги публікації: ГМС, паспорт, загранпаспорт  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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