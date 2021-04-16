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В Украине могут запретить принудительное выселение из жилья: комитет Рады поддержал закон

Автор: Юлия Струк

В Украине могут запретить принудительное выселение из жилья и прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг. Комитет парламента по вопросам интеграции Украины в ЕС поддержал соответствующий законопроект №3097-2.

Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

Закон предусматривает гарантии правильного начисления потребителям жилищно-коммунальных услуг - стоимости поставки природного газа, воды, электрической, тепловой энергии.

Предусмотрено отменить начисление пени за несвоевременную оплату квартплаты; ввести мораторий на принудительное выселение из жилья, принудительное взыскание жилья, прекращение или приостановление предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Документ предлагает предоставлять потребителям компенсацию в десятикратном размере суммы платежки, если они докажут (в судебном или внесудебном порядке), что стоимость, указанная в полученных ими расчетных документах, завышена, начислена с нарушением условий договора или закона.

"По заключению комитета, этот проект закона не противоречит международно-правовым обязательствам Украины в сфере европейской интеграции", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце февраля Рада не смогла ввести штрафы для поставщиков коммунальных услуг за завышенные суммы в платежках. Соответствующий законопроект №3097 отправили на повторное первое чтение.

Как писало РБК-Украина, в Украине могут ужесточить наказание за незаконное выселение из жилья. ВР приняла в первом чтении соответствующий законопроект №4333.

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Новости Украины жильеВерховная Радакоммунальные платежи
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