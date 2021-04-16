В Україні можуть заборонити примусове виселення з житла: комітет Ради підтримав закон

В Україні можуть заборонити примусове виселення з житла та припинення надання житлово-комунальних послуг. Комітет парламенту з питань інтеграції України до ЄС підтримав відповідний законопроект №3097-2.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Закон передбачає гарантії правильного нарахування споживачам житлово-комунальних послуг - вартості постачання природного газу, води, електричної, теплової енергії.

Передбачається скасувати нарахування пені за несвоєчасну оплату комірного; запровадити мораторій на примусове виселення з житла, примусове стягнення житла, припинення чи зупинення надання житлово-комунальних послуг.

Документ пропонує надавати споживачам компенсацію у десятикратному розмірі суми платіжки, якщо вони доведуть (в судовому чи позасудовому порядку), що вартість, вказана в отриманих ними розрахункових документах, завищена, нарахована з порушенням умов договору або закону.

"За висновком комітету, цей проект закону не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції", - сказано у повідомленні.