В Україні можуть заборонити примусове виселення з житла: комітет Ради підтримав закон
В Україні можуть заборонити примусове виселення з житла та припинення надання житлово-комунальних послуг. Комітет парламенту з питань інтеграції України до ЄС підтримав відповідний законопроект №3097-2.
Закон передбачає гарантії правильного нарахування споживачам житлово-комунальних послуг - вартості постачання природного газу, води, електричної, теплової енергії.
Передбачається скасувати нарахування пені за несвоєчасну оплату комірного; запровадити мораторій на примусове виселення з житла, примусове стягнення житла, припинення чи зупинення надання житлово-комунальних послуг.
Документ пропонує надавати споживачам компенсацію у десятикратному розмірі суми платіжки, якщо вони доведуть (в судовому чи позасудовому порядку), що вартість, вказана в отриманих ними розрахункових документах, завищена, нарахована з порушенням умов договору або закону.
"За висновком комітету, цей проект закону не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, наприкінці лютого Рада не змогла ввести штрафи для постачальників комунальних послуг за завищені суми в платіжках. Відповідний законопроект №3097 відправили на повторне перше читання.
Як писало РБК-Україна, в Україні можуть посилити покарання за незаконне виселення з житла. ВР ухвалила у першому читанні відповідний законопроект №4333.