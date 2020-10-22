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В Украине могут ввести е-резидентство для ІТ со ставкой налога на прибыль 5%

Украина, Четверг 22 октября 2020 16:21
В Украине могут ввести е-резидентство для ІТ со ставкой налога на прибыль 5%
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине могут ввести электронное резидентство для ІТ-сотрудников со ставкой налога на прибыль 5%. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной раде под №4245.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Документ предусматривает внесение изменений в Бюджетный кодекс Украины. Предлагается предусмотреть, что единый налог, уплачиваемый физическими лицами - предпринимателями, зарегистрированными электронными резидентами, является источником формирования общего фонда государственного бюджета Украины в части доходов.

Также планируется уточнить, что к доходам общего фонда бюджетов сел, поселков и городов относятся местные налоги и сборы, кроме единого налога, уплачиваемого ФЛП, зарегистрированными электронными резидентами.

Таким образом иностранцы могут стать электронными резидентами, то есть электронными налогоплательщиками.

Напомним, Украина будет привлекать IT-специалистов из Беларуси, упростив иммиграцию. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

Как писало РБК-Украина, в начале сентября Зеленский поручил правительству разработать законопроекты, направленные на развитие IT-индустрии в Украине. Документы должны быть вынесены на рассмотрение ВР в трехмесячный срок.

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