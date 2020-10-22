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В Україні можуть ввести е-резидентство для ІТ зі ставкою податку на прибуток 5%

Україна, Четвер 22 жовтня 2020 16:21
В Україні можуть ввести е-резидентство для ІТ зі ставкою податку на прибуток 5%
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні можуть ввести електронне резидентство для ІТ-співробітників зі ставкою податку на прибуток 5%. Відповідний законопроект зареєстрований у Верховній раді під №4245.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Документ передбачає внесення змін до Бюджетного кодексу України. Пропонується передбачити, що єдиний податок, що сплачується фізичними особами - підприємцями, зареєстрованими електронними резидентами, є джерелом формування загального фонду державного бюджету України в частині доходів.

Також планується уточнити, що до доходів загального фонду бюджетів сіл, селищ та міст належать місцеві податки і збори, крім єдиного податку, що сплачується ФОП, зареєстрованими електронними резидентами.

Таким чином іноземці можуть стати електронними резидентами, тобто електронними платниками податків.

Нагадаємо, Україна буде залучати IT-фахівців з Білорусі, спростивши імміграцію. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ.

Як писало РБК-Україна, на початку вересня Зеленський доручив уряду розробити законопроекти, спрямовані на розвиток IT-індустрії в Україні. Документи повинні бути винесені на розгляд ВР у тримісячний термін.

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