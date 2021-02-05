В Украине могут установить льготные ставки ввозной пошлины на ряд товаров: список

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Украине могут установить льготные ставки ввозной пошлины на некоторые товары легкой промышленности. Соответствующий законопроект №4410 Верховной раде рекомендуют принять в целом.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

В частности, такое решение принял комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Изменения хотят внести в раздел ХІ Таможенного тарифа Украины.

Замминистра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук отметил, что в законе устанавливаются одинаковые льготные ставки ввозной пошлины на однородные товары легкой промышленности путем снижения или повышения действующих ставок.

Закон предусматривает льготные ставки ввозной пошлины:

в размере 0% - на сырье, которое не производится в Украине (пряжа, волокна, нити 50-53 группы УКТ ВЭД);

в размере от 1 до 8% на готовую продукцию - ткани, фетр и войлок, сетки плетеные, шпагат и канаты.

При этом планируется повысить полные ставки ввозной пошлины до 10% на товары легкой промышленности по тем товарным подкатегориям согласно УКТ ВЭД, где такие ставки менее 10%.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде проект принять за основу и в целом как закон с учетом предложения о введении его в действие с 1 июля 2021 года", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце ноября 2020 года Кабинет министров внес изменения в постановление от 30 декабря 2015 года №1147 "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации". Максимальные ставки пошлины будут действовать еще один год.