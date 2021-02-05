В Україні можуть встановити пільгові ставки ввізного мита на ряд товарів: список

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

В Україні можуть встановити пільгові ставки ввізного мита на деякі товари легкої промисловості. Відповідний законопроект №4410 Верховній раді рекомендують ухвалити в цілому.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Зокрема, таке рішення ухвалив комітет з питань фінансів, податкової та митної політики.

Зміни хочуть внести до розділу ХІ Митного тарифу України.

Замміністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук зазначив, що у законі встановлюються однакові пільгові ставки ввізного мита на однорідні товари легкої промисловості шляхом зниження або підвищення діючих ставок.

Закон передбачає пільгові ставки ввізного мита:

у розмірі 0% - на сировину, що не виробляється в Україні (пряжа, волокна, нитки 50-53 групи УКТ ЗЕД);

у розмірі від 1 до 8% на готову продукцію - тканини, фетр і повсть, сітки плетені, шпагат та канати.

При цьому планується підвищити повні ставки ввізного мита до 10% на товари легкої промисловості за тими товарними підкатегоріями згідно з УКТ ЗЕД, де такі ставки менші за 10%.

"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді проект прийняти за основу і в цілому як закон з урахуванням пропозиції щодо введення його у дію з 1 липня 2021 року", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, в кінці листопада 2020 року Кабінет міністрів вніс зміни до постанови від 30 грудня 2015 року №1147 "Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації". Максимальні ставки мита діятимуть ще один рік.