В Украине могут уравнять права мужчин и женщин военных в сфере соцзащиты

Документ зарегистрировали в парламенте 29 июня.

Закон предлагает установить принципы равенства в армии путем уравнивания прав мужчин и женщин военнослужащих в сфере социальной защиты.

В документе прописаны одинаковые возможности по получению санаторно-курортного лечения.

Предоставляется равное право в мирное время и с некоторыми ограничениями во время действия особого периода, военного положения на использование отпуска по уходу за ребенком, включая выплату денежной компенсации при увольнении за все неиспользованные дни ежегодного дополнительного социального отпуска.

Военнослужащим будут предоставлять отпуск при рождении ребенка, предусмотренный статьей 19-1 ЗУ "Об отпусках", с сохранением денежного обеспечения не только в мирное время, но и в особый период, при военном положении.

Предусмотрено осуществлять вещное, медицинское, психологическое и социальное обеспечение военных с учетом потребностей женщин и мужчин.

"Мужчины и женщины военнослужащие должны быть уравнены в обязанностях несения военной службы в контексте суточных нарядов, однако с соблюдением законодательства по вопросам материнства и детства, а также иметь равный доступ к высшим офицерским должностям с обязательным соблюдением принципа избежания дискриминации по признакам пола", - говорится в пояснительной записке.

Согласно проекту, по фактам дискриминации по убеждениям и признаками, которые определены статьей 24 Конституции, а также сексуальных домогательств служебные расследования будут проводиться в обязательном порядке для надлежащего реагирования на такие случаи.