В Украине могут создать новую партию националистов

В Украине может быть создана новая партия националистов. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Вынужденный союз: как националисты планируют идти в Верховную раду".

Отметим, националисты идут на выборы единым списком. Хотя речь и идет об объединении усилий шести националистических организаций, законодательство не предусматривает формирования избирательных блоков. Потому все желающие баллотироваться по списку "Свободы" обязаны сдать партийные билеты своих политических сил. В то же время собеседники РБК-Украина в объединении говорят, что это - ситуативное решение, и уже осенью может быть создана новая партия.

"Есть договоренность о создании новой платформы правых сил сразу после прохода в парламент. Координатором этого процесса будет Андрей Билецкий. Это будет национал-патриотическая партия. Ее создание займет буквально два месяца", - сообщил источник.

Напомним, в воскресенье, 9 июня, ВО "Свобода", Национальный корпус, Правый сектор, Украинская добровольческая армия, ОУН и Конгресс украинских националистов объявили о походе по общему списку на внеочередные парламентские выборы. В пятерку партии попали лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок, лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий, экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош, председатель партии "Правый сектор" Андрей Тарасенко, заместитель председателя партии "Свобода" Руслан Кошулинский. Националисты на выборы идут с программой "Украина - превыше всего!".