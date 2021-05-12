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В Україні можуть створити Нацкомісію з захисту критичної інфраструктури

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Україна, Середа 12 травня 2021 12:26
В Україні можуть створити Нацкомісію з захисту критичної інфраструктури Фото: Раді рекомендують створити Нацкомісію із захисту критичної інфраструктури (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні можуть створити Національну комісію з захисту критичної інфраструктури. Комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує парламенту ухвалити відповідний законопроект №5219.

Про це повідомляє прес-служба партії "Слуга народу".

Документ рекомендують ухвалити за основу.

Закон передбачає створення критичної інфраструктури. Вона буде взаємодіяти із різними загальнодержавними і національними системами захисту інформації та об’єктів.

Документ впроваджує парламентський та громадський контроль у сфері захисту критичної інфраструктури, обов’язкове державне страхування об’єктів критичної інфраструктури, а також залучення громадськості до можливого запобігання атак на них.

Проект закону регламентує створення Національної комісії з питань захисту критичної інфраструктури, яка регулюватиме цю сферу.

Нагадаємо, у середині січня Раді розпочалось громадське обговорення законопроекту про критичну інфраструктуру. Воно проходило на базі комітету з питань цифрової трансформації.

Як писало РБК-Україна, у жовтні Кабінет міністрів прийняв дві постанови щодо кібернетичного захисту об'єктів критичної інфраструктури. Ці об'єкти визнали стратегічно важливими для держави незалежно від форми власності.

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