В Україні можуть створити Нацкомісію з захисту критичної інфраструктури

В Україні можуть створити Національну комісію з захисту критичної інфраструктури. Комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує парламенту ухвалити відповідний законопроект №5219.

Документ рекомендують ухвалити за основу.

Закон передбачає створення критичної інфраструктури. Вона буде взаємодіяти із різними загальнодержавними і національними системами захисту інформації та об’єктів.

Документ впроваджує парламентський та громадський контроль у сфері захисту критичної інфраструктури, обов’язкове державне страхування об’єктів критичної інфраструктури, а також залучення громадськості до можливого запобігання атак на них.

Проект закону регламентує створення Національної комісії з питань захисту критичної інфраструктури, яка регулюватиме цю сферу.