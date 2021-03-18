В Украине могут создать фонд компенсации побочных последствий от СOVID-вакцин

Такое заявление он сделал во время обсуждения законопроекта №5247 об увольнении производителей вакцин от ответственности за последствия прививок в комитете ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексей Соловьев отметил, что все страны вынуждены использовать вакцины, которые не прошли полный цикл клинических испытаний.

Однако, подчеркнул он, ВОЗ и международный Альянс Гави создали программу компенсации за побочные последствия, которые могут наступить в результате использования вакцины по программе COVAX для стран, получивших эту вакцину. Она не распространяется на другие вакцины.

"По мнению Алексея Соловьева, необходимо определить механизм ответственности поставщиков за качество вакцин или создать в стране механизм компенсации побочных последствий от их использования. Максим Степанов отметил, что создание фонда для таких компенсаций будет предусмотрено в постановлении Кабинета министров", - говорится в сообщении.

Глава медкомитета Михаил Радуцкий предложил предусмотреть компенсаторный фонд в законопроекте №5247.