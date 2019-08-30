В Украине могут провести перепись населения до конца года

Перепись населения Украины может состояться до конца 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zn.ua.

Соответствующее заявление сделал премьер-министр Украины Алексей Гончарук. При этом сообщается, что изначально перепись населения была запланирована на декабрь 2020 года.

"Она уже инициирована, запланирована на декабрь следующего года. Была. Но мы изучаем возможность провести ее в этом году", - рассказал Гончарук.

По словам премьер-министра, перепись планировалась на 2020 год из-за проведения очередных парламентских выборов.

"Выборов теперь не будет, по крайней мере, парламентских точно", - сказал он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Кабинет министров запланировал провести перепись населения в 2020 году. Для переписи планировалось использовать смартфоны.

Позже с предложением провести перепись населения в декабре 2019 года выступили в Офисе президента Владимира Зеленского. По словам Руслана Стефанчука, рассматривается вариант сокращения растрат на проведение переписи, из-за чего она будет проходить в бумажном варианте.



