В Украине могут производить 30-40 млн доз вакцин от коронавируса в год, - Минздрав

Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)

Украинские фармацевтические предприятия могут производить 30-40 миллионов вакцин от коронавируса в год. С предприятиями проводили соответствующие переговоры.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью телеканалу "Украина 24".

"Если мы говорим о производстве вакцин, мы действительно рассматриваем эти возможности. Мы пообщались с нашими большими фармпредприятиями, которые имеют линии по производству вакцин. Если бы они работали на полную мощность, то я думаю, что это около 30-40 млн доз (вакцин от коронавируса, - ред.) в год, которые они уже могут производить", - заявил он.

Напомним, Степанов также заявил, что в Украине обсуждают восстановление отечественного производства вакцин; научный потенциал для этого имеется.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова к международному сотрудничеству по производству вакцины от коронавируса.

Также глава государства говорил, что Украина записана во все очереди, что касается вакцины от коронавируса, но пока определенности в вопросе вакцины нет.