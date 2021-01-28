В Украине могут построить плавучий госпиталь

Украинское предприятие "Паллада" может построить плавучий госпиталь. Проект планируется осуществить в партнерстве с Хорватией.

Об этом в Facebook заявил генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев.

По его словам, плавучий госпиталь будет предназначен для лечения в условиях пандемии или землетрясений. Кроме того, стороны планируют вместе строить плавучие гостиницы для Адриатики на базе железобетонных понтонов "Паллады".

Он также отметил, что плавучие доки этого завода уже более 40 лет успешно эксплуатируются в Хорватии и других странах.

"Рад тому, что прямые контакты между судостроительными предприятиями Украины и Хорватии углубляются, ведь это не только дополнительные инвестиции для наших предприятий, но и повышение экологических и технологических стандартов", - отметил Гусев.

Напомним, ранее сообщалось, что на "Укроборонпроме" всех руководителей будут проверять на детекторе лжи. Полиграф также будут применять при приеме новых сотрудников на работу.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен формированием и выполнением государственного оборонного заказа.